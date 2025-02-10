В феврале федеральным льготникам Таганрога проиндексируют соцвыплаты

Федеральным льготникам Таганрога и других городов региона с 1 февраля на 9,5% проиндексируют социальные выплаты с учетом индекса роста потребительских цен за прошлый год.

Как сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области, индексация коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других жителей, пользующихся правом на федеральные льготы и получающих дополнительно к пенсии ежемесячную денежную выплату.

«Для каждой категории льготников размер выплаты разный. В ее состав входит набор социальных услуг, включающий лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндекирован на 9,5% и теперь составляет 1 728,46 рубля», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда по Ростовской области Светлана Жинкина.

Все повышения будут проведены беззаявительно. В новом размере граждане получат выплаты в феврале вместе с пенсией.

Ранее мы рассказали, что таганрожцу не учли более 8 лет стажа при назначении пенсии.

Фото Владимира Прозоровского