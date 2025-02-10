Главная » Город

В феврале федеральным льготникам Таганрога проиндексируют соцвыплаты

На чтение 1 мин Просмотров 213 Опубликовано

Федеральным льготникам Таганрога и других городов региона с 1 февраля на 9,5% проиндексируют социальные выплаты с учетом индекса роста потребительских цен за прошлый год.

Город

Как сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области, индексация коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других жителей, пользующихся правом на федеральные льготы и получающих дополнительно к пенсии ежемесячную денежную выплату.

«Для каждой категории льготников размер выплаты разный. В ее состав входит набор социальных услуг, включающий лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндекирован на 9,5% и теперь составляет 1 728,46 рубля», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда по Ростовской области Светлана Жинкина.

Все повышения будут проведены беззаявительно. В новом размере граждане получат выплаты в феврале вместе с пенсией.

Ранее мы рассказали, что таганрожцу не учли более 8 лет стажа при назначении пенсии.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

индексация льготники новости соцвыплаты Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru