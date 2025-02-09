Таганрожцу не учли более 8 лет стажа при назначении пенсии

В Таганроге пенсионеру не включили в трудовой стаж более восьми лет работы. Его права в суде защитила городская прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Таганрожец обратился в социальный фонд для назначения пенсии по старости, но ему отказали. Тогда мужчина написал заявление в городскую прокуратуру.

«По обращению жителя Таганрога прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области», — пишет источник.

Оказалось, что в трудовой стаж мужчины сотрудники госучреждения необоснованно не включили более 8 лет работы, не пожелав принять во внимание представленные подтверждающие документы.

Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке и ее исковые требования были удовлетворены. Таганрожцу не только назначили пенсию, но и произвели перерасчет на сумму свыше 90 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге семья с ребенком-инвалидом добилась квартиры благодаря прокуратуре.

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