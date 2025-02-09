Главная » Город

Таганрожцу не учли более 8 лет стажа при назначении пенсии

На чтение 1 мин Просмотров 164 Опубликовано

В Таганроге пенсионеру не включили в трудовой стаж более восьми лет работы. Его права в суде защитила городская прокуратура, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Таганрожец обратился в социальный фонд для назначения пенсии по старости, но ему отказали. Тогда мужчина написал заявление в городскую прокуратуру.  

«По обращению жителя Таганрога прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области», — пишет источник.

Оказалось, что в трудовой стаж мужчины сотрудники госучреждения необоснованно не включили более 8 лет работы, не пожелав принять во внимание представленные подтверждающие документы.

Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке и ее исковые требования были удовлетворены. Таганрожцу не только назначили пенсию, но и произвели перерасчет на сумму свыше 90 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге семья с ребенком-инвалидом добилась квартиры благодаря прокуратуре.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пенсия прокуратура Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru