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В двух районах Таганрога устраняют аварии на водопроводных сетях

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9 февраля в Таганроге ведутся аварийные работы на водопроводных сетях. Из-за этого ограничена подача воды в двух районах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

#ЖКХ

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чехова, 121. В связи с этим водоснабжение  осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной площади и в центре города. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке 17-м Новом, 2 . Поэтому вода подается пониженным давлением в переулке 17-м Новом, на улицах Л. Чайкиной и Инициативной. Ориентировочно до 17 часов.

Ранее мы рассказали, что 10 и 11 февраля останутся без электричества многие улицы Таганрога.

Фото из архива

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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