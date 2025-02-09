В двух районах Таганрога устраняют аварии на водопроводных сетях

9 февраля в Таганроге ведутся аварийные работы на водопроводных сетях. Из-за этого ограничена подача воды в двух районах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чехова, 121. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной площади и в центре города. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке 17-м Новом, 2 . Поэтому вода подается пониженным давлением в переулке 17-м Новом, на улицах Л. Чайкиной и Инициативной. Ориентировочно до 17 часов.

Ранее мы рассказали, что 10 и 11 февраля останутся без электричества многие улицы Таганрога.

Фото из архива