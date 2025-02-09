В предстоящие понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, в Таганроге пройдут плановые отключения электроэнергии. В это время энергетики будет проводить ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования, сообщает ПАО «Россети Юг».

10 февраля с 09.00 до 17.00 не будет света на улицах Маршала Жукова, 171-219, 172–210, 3-й Линии, 169-187, 184-200, 17-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а, 18-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а, 19-й Садовой площадке, 1а — 11а, 2а — 12а, Таврической, Бериева, Паустовского, 1-57, Шолоховской, Фаины Раневской, Семейной, Валерия Ткачука. А также в переулках 12-м Новом, 21-63, 22-80, 13-м Новом, 27-63, 28-68, 11-м Новом, 23-63, 24-64, 21-м Мариупольском, 1-17б, 20-м Мариупольском, 1-20, 19-м Мариупольском, 1-20, 18-м Мариупольском, 1-39, 17-м Мариупольском, 1-56, 16-м Мариупольском, 1-40, 15-м Мариупольском, 1-28. И в проездах 2-м Линейном, 170-220, 73-97, 3-м Линейном, 169-211, 4-м Линейном, 73-113, 170-220, 18-м Квартальном, 1-9, 2-10, 74-100, 19-м Квартальном, 1-21, 2-40.

11 февраля с 09.00 до 17.00 отключат электричество в переулке 7-м Новом, 31-65, 30-80, на улицах Поселковой, 1-19, 2-20 и Северной, 1-21, 2-22, в проездах 6-м Линейном,73-95, 96-120 и 5-м Линейном, 85-127, 70-98.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ограничено водоснабжение из-за усиления ветра и образования шуги.

Фото «Россети Юг»