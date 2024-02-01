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В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение

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Сегодня, 1 февраля, в Таганроге ограничена подача воды в двух микрорайонах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы ведут ремонтные работы в переулке Итальянском, 44. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Свободы, Водопроводной, а также на Кислородной площади и в центральной части города. Ориентировочно до 17 часов.

Утечку устраняют на пересечение улиц Транспортной и Энергетической. Поэтому подача воды ограничена в дома, расположенные в Западном микрорайоне Таганрога. Примерно до 18 часов.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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