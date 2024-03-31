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В двух районах Таганрога ограничена подача воды

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Коммунальная служба устраняет утечки в Северном жилмассиве и микрорайоне «Дубки», сообщает МУП «Управление «Водоканал Таганрога».

Город

Сегодня, 31 марта, работы ведутся по адресу: ул. М. Жукова, 2а\3. Холодная вода подается пониженным давлением в районе этой улицы, ПМК и переулка 1-го Нового ориентировочно до 17 часов.

Также до 17 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улиц Дзержинского, П. Тольятти, Морозова. Утечку устраняют по адресу: ул. П. Тольятти, 3.

Напомним, периодически в Таганроге отключают воду из-за ремонта на аварийных участках городского самотечного канализационного коллектора. Три из шести таких участков планируют отремонтировать в четвертом квартале нынешнего года, сообщал раннее глава администрации города Андрей Фатеев.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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