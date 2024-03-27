К концу года в Таганроге отремонтируют три участка коллектора

В Таганроге три из шести аварийных участков канализационного коллектора планируют отремонтировать в четвертом квартале нынешнего года. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, в 2023 удалось отремонтировать и вывести из зоны ЧС три участка коллектора. Также завершены работы еще на двух участках, к лету их планируется исключить из границ зоны чрезвычайной ситуации.

На участках, которые пока не отремонтированы, продолжают происходить аварии. Но уже проведена большая подготовительная работа: разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Подрядные организации приступили к выполнению капитального ремонта на трех из шести участков.

Напомним, что сегодня ночью, 27 марта, сотрудники «Водоканала» устранили аварию на главном канализационном коллекторе на улице 1-й Котельной.

Фото t.me/Fateev