В двух микрорайонах Таганрога ограничили водоснабжение

Сегодня, 13 июня, в двух микрорайонах Таганрога ограничена подача воды. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Халтурина, 30. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Щаденко, Халтурина, Воскова, Бабушкина, Социалистической, в переулке Станочном и Микрорайоне Михайловка. Ориентировочно до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что в страдающих от засухи поселках под Таганрогом построят новые скважины.

Фото из архива «Таганрогской правды»