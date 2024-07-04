3 июля в Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 62-летний мужчина и его 50-летняя сестра, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Дубовском поступило на пульт дежурного в 23.00. На место выехали 11 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось уже в 23.30.

Во время происшествия погибли мужчина и женщина, которые отравились продуктами горения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее мы рассказали, что во время ночного пожара в Батайске погибли два человека.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области