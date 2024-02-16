В донском Роспотребнадзоре подвели итоги 2023 года

Инфекционные заболевания снижаются, в детских лагерях обошлось без групповых заболеваний.

В пятницу, 16 февраля, управление Роспотребнадзора по Ростовской области подвело итоги своей работы в 2023 году. В частности отмечено, что в прошлом году произошло «снижение показателей заболеваемости по большинству инфекционных болезней, в том числе дизентерией, крымской геморрагической лихорадкой, ОРВИ, covid-19.

Ситуация по гриппу названа «относительно благополучной». В ведомстве отметили, что случаи заболевания регистрировались «преимущественно у непривитых граждан».

Летом в пришкольных и загородных детских лагерях не было зафиксировано ни одного случая групповой заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что за год было исследовано более 25 тысяч проб пищевых продуктов. При этом процент нестандартных проб снизился с 2,2 % в 2019 году до 1,3% в 2023 году.

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