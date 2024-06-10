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В донском регионе с начала года на воде погибли 30 человек

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Трое утонули с начала купального сезона.

Новости Ростовской области

МЧС по Ростовской области обнародовало печальную статистику: 30 человек в донском регионе с начала 2024 года погибли в результате несчастных случаев на воде, трое — уже с начала купального сезона.

В то же время спасателям удалось предотвратить гибель на воде восьмерых человек, в том числе пятерых детей.

«Не попади в печальную статистику — отдыхай по правилам!» — призывают граждан сотрудники экстренных служб, напоминая основные правила поведения на воде: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, на диких, необорудованных пляжах и очень внимательно следить за детьми у водоемов.

Сегодня печальная статистика утонувших едва не пополнилась. Двое мужчин решили отправиться вплавь с одного берега Дона на другой, сообщает МЧС по региону. За их «подвигом» наблюдали очевидцы. По их словам, мужчины дважды чуть не попали под прогулочный теплоход, в итоге их отбросило течением. Один из пловцов вернулся назад, едва доплыв до середины. Второй решил идти до конца и чуть не утонул. За ним срочно отправилась команда на прогулочном катере, которые все это наблюдали с берега, говорится в сообщении.

Фото из архива (donland.ru)

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Таганрогская правда
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