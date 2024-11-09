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В донском парке птиц «Малинки» спасли лебедя с поврежденным крылом

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В Ростовской области лебедя с сильно поврежденным крылом спасли специалисты в парке птиц «Малинки». Сейчас птицу уже выпустили на волю и она самостоятельно плавает в пруду.

Новости Ростовской области

Лебедь получил серьезную травму крыла. Как – доподлинно не известно. Возможно, его поранили сородичи или другие пернатые.

«Жизнь птицы оказалась под угрозой. Рана постепенно перешла в некроз, поэтому без срочной помощи было не обойтись. Ветеринарный врач парка Константин Сычев провёл сложную операцию по ампутации кисти крыла, создав для лебедя новую реальность с формированием культи. Процесс восстановления был долгим и нелёгким, но благодаря чуткому уходу врачей и киперов, наш лебедь восстановился гораздо быстрее, чем ожидали, — сообщет учреждение в своем telegram-канале.

Когда птицу тщательно осмотрели врачи, было принято решение, что его можно выпустить обратно в пруд.

Ранее мы рассказали, что найденного в Ростовской области львенка передали в «Дом тигра».

Фото и видео telegram-канал парка «Малинки»

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Таганрогская правда
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