Главная » Новости Ростовской области

В донском парке «Лога» выходили птенца хищной птицы

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

31 июля сотрудники донского парка «Лога» выпустили на волю пустельгу – хищную птицу семейства соколиных.

Новости Ростовской области

Как сообщает телеграм-канал учреждения, маленького птенца, выпавшего из гнезда, нашли в начале лета. Ветеринары парка забрали его. Каждый день кормили  специальными смесями и заботились о его здоровье, проводя регулярные осмотры.

«Под внимательным присмотром специалистов, птенец научился летать и охотиться. Мы видели, как он укреплял свои крылья, совершая первые полеты, и радовались каждому его успеху», — пишет источник.

Спустя полтора месяца маленький птенец превратился в полноценную птицу и его выпустили в естественную среду обитания.

Ранее мы рассказали, что сотрудники донского парка «Лога» спасли маленьких сычат.

Фото и видео телеграм-канала парка «Лога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости парк Лога Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru