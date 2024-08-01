В донском парке «Лога» выходили птенца хищной птицы

31 июля сотрудники донского парка «Лога» выпустили на волю пустельгу – хищную птицу семейства соколиных.

Как сообщает телеграм-канал учреждения, маленького птенца, выпавшего из гнезда, нашли в начале лета. Ветеринары парка забрали его. Каждый день кормили специальными смесями и заботились о его здоровье, проводя регулярные осмотры.

«Под внимательным присмотром специалистов, птенец научился летать и охотиться. Мы видели, как он укреплял свои крылья, совершая первые полеты, и радовались каждому его успеху», — пишет источник.

Спустя полтора месяца маленький птенец превратился в полноценную птицу и его выпустили в естественную среду обитания.

Ранее мы рассказали, что сотрудники донского парка «Лога» спасли маленьких сычат.

Фото и видео телеграм-канала парка «Лога»