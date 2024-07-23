Сотрудники донского парка «Лога» спасли маленьких сычат

В Ростовской области сотрудники парка «Лога» выходили и выпустили в естественную среду обитания сычат, которые выпали из гнезда.

Как сообщает телеграм-канал парка, крохотных птенцов принесли посетители. И первые несколько дней малыши относились к киперам с осторожностью.

«В клетку к ним поставили домик, их укрытие. Когда никого не было, птенцы выходили из домика, изучали обстановку, как только кого-то видели, то со всей своей скоростью на коротких ножках бежали друг за дружкой в укрытие. Аппетит у сычей был хороший. С каждым днём они становились шустрее, начинали шкодничать», — пишет источник.

Затем малышей учили летать. Сначала они были неуклюжи, но со временем овладели этим навыком. Когда птицы полностью оперились и научились охотиться, их выпустили в природный ареал обитания.

Фото и видео телеграм-канал парка «Лога»