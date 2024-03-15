В донском магазине арестовали одежду на 1 млн рублей

Роспотребнадзор выявил нарушения в маркировке и отсутствие обязательной информации.

Роспотребнадзор по региону выявил ряд нарушений в одном из донских магазинов одежды, в частности, товар продавался без информации об изготовителе, составе сырья, дате изготовления. Также при отсутствовал единый знака обращения продукции (ЕАС) и маркировки «Честный знак». Кроме того, при проверке магазина были выявлены грубые нарушения порядка маркировки в части нанесения на различные товары одинакового кода маркировки, что является недопустимым, так как код маркировки должен индивидуализировать конкретный товар, говорится в сообщении ведомства.

Итогом проверки и найденных нарушений стало дело об административном правонарушении с арестом продукции — всего 590 единиц товара на общую стоимость около 1 млн рублей.

В дальнейшем товар может быть конфискован, если суд примет такое решение.

Фото: Роспотребнадзор по РО