В донском лесничестве высадили 4000 сеянцев сосны

Вчера, 12 апреля, в Каменском лесничестве Ростовской области высадили порядка 4000 сеянцев сосны, выращенных в местном Михайловском питомнике, сообщает официальный портал донского правительства.

Мероприятие проходило в рамках Международной акции «Сад памяти» и было приурочено к весеннему Дню древонасаждений. В нем приняли участи первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Красавин, глава администрации Каменского района Владимир Савин, работки и ветераны лесной отрасли, сотрудники учреждений района и ученики Вишневецкой средней общеобразовательной школы.

Участники акции высадили на одном гектаре порядка 4000 сеянцев сосны. В целом на землях лесного фонда в рамках областного Дня древонасаждений планируется высадить более 100 гектаров хвойных и лиственных пород деревьев.

Всего в 2024 году на землях лесного фонда мы планируется высадить 1900 гектаров лесных культур, в том числе в местах ранее произошедших пожаров, — прокомментировал заместитель донского губернатора Сергей Бодряков.

Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» позволил существенно обновить и пополнить технический парк лесного хозяйства Ростовской области. За последние четыре года приобретено 263 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 180,7 млн рублей.

Фото donland.ru