Главная » #Экология

В донском лесничестве высадили 4000 сеянцев сосны

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Вчера, 12 апреля, в Каменском лесничестве Ростовской области высадили порядка 4000 сеянцев сосны, выращенных в местном Михайловском питомнике, сообщает официальный портал донского правительства.

#Экология

Мероприятие проходило в рамках Международной акции «Сад памяти» и было приурочено к весеннему Дню древонасаждений. В нем приняли участи первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Красавин, глава администрации Каменского района Владимир Савин, работки и ветераны лесной отрасли, сотрудники учреждений района и ученики Вишневецкой средней общеобразовательной школы.

Участники акции высадили на одном гектаре порядка 4000 сеянцев сосны. В целом на землях лесного фонда в рамках областного Дня древонасаждений планируется высадить более 100 гектаров хвойных и лиственных пород деревьев.

Всего в 2024 году на землях лесного фонда мы планируется высадить 1900 гектаров лесных культур, в том числе в местах ранее произошедших пожаров, — прокомментировал заместитель донского губернатора Сергей Бодряков.

Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» позволил существенно обновить и пополнить технический парк лесного хозяйства Ростовской области. За последние четыре года приобретено 263 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 180,7 млн рублей.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область Сад памяти экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru