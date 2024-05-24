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В донском хуторе полиция «накрыла» нарколабораторию

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Изъято около 37 кг N-метилэфедрона.

Новости Ростовской области

В хуторе Калинин Ростовской области трое дончан в возрасте от 36 до 46 лет устроили подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Их преступная деятельность пресечена правоохранителями.

Из нарколаборатории, расположенной в частном доме, изъято различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств, прекурсоры, а также пластиковые контейнеры с запрещенным порошком внутри. Изъята и продукция лаборатории — около 37 кг наркотического средства N-метилэфедрон, как показало проведенное исследование.

«Нарколаборатны» в настоящее время задержаны, помещены под стражу, они дают признательные показания. По оперативной информации, фигуранты изготовили крупную партию запрещенного вещества на заказ и должны были организовать тайник на территории Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Фото: скрин видео МВД МЕДИА

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Таганрогская правда
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