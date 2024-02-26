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В донской столице коммерческой фирмой управлял «подставной» директор

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В Ростовской области во время проверки деятельности одной из донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности выяснилось, что ее директор – подставное лицо, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

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Оказалось, что в марте минувшего года жительница донской столицы предложила знакомому использовать его паспорт для внесения сведений о нем, как о директоре фирмы. После чего убедила учредителя организации назначить своего знакомого новым директором и подала документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Все это женщина сделала в сговоре с группой лиц с целью сокрытия дальнейшей преступной деятельности от лица фирмы. Фактически гражданин не намеревался осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы, — пояснили в ведомстве.

В результате Ростовской таможней было возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. Теперь виновным грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото Ростовской таможни

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