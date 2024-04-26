В донских городах пройдут предпраздничные ярмарки выходного дня

Масштабные ярмарки накануне майских праздников развернутся в Азове, Шахтах и Новочеркасске, сообщает правительство региона.
Ярмарки проводятся при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и донского министерства сельского хозяйства.
Так, завтра, 27 апреля, ярмарочные торги развернутся по адресам:
- Азов, улица Привокзальная, 10 «б»;
- Шахты, площадь Ленина, 1.
29 апреля ярмарка пройдет в Новочеркасске на площади Ермака.
На ярмарках по сниженным ценам можно приобрести широкий ассортимент овощей, фруктов, колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, а также масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, бакалейные изделия и другие товары.
Кроме того, дончане смогут купить куличи, творожные пасхи, праздничную атрибутику.
Садоводам и дачникам будет предложен посадочный материал фруктовых деревьев, ягодных культур, рассада, семена цветов и овощей.
Торговые места сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам и владельцам личных подсобных хозяйств из разных районов и населенных пунктов Дона предоставляются бесплатно, — отмечается в сообщении.
Фото donland.ru