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В донских городах пройдут предпраздничные ярмарки выходного дня

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Масштабные ярмарки накануне майских праздников развернутся в Азове, Шахтах и Новочеркасске, сообщает правительство региона.

Новости Ростовской области

Ярмарки проводятся при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и донского министерства сельского хозяйства.

Так, завтра, 27 апреля, ярмарочные торги развернутся по адресам:

  • Азов, улица Привокзальная, 10 «б»;
  • Шахты, площадь Ленина, 1.

29 апреля ярмарка пройдет в Новочеркасске на площади Ермака.

На ярмарках по сниженным ценам можно приобрести широкий ассортимент овощей, фруктов, колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, а также масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, бакалейные изделия и другие товары.

Кроме того, дончане смогут купить куличи, творожные пасхи, праздничную атрибутику.

Садоводам и дачникам будет предложен посадочный материал фруктовых деревьев, ягодных культур, рассада, семена цветов и овощей.

Торговые места сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам и владельцам личных подсобных хозяйств из разных районов и населенных пунктов Дона предоставляются бесплатно, — отмечается в сообщении.

Фото donland.ru

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#ярмарка новости Ростовская область
Таганрогская правда
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