В «ДонЭкспоцентре» в течение пяти дней будет проходить «Новогодняя ярмарка-2024»

С 18 по 22 декабря в «ДонЭкспоцентре» состоится выставка «Новогодняя ярмарка-2024». Это одно из самых ожидаемых зимних мероприятий, которое ежегодно дарит атмосферу волшебного праздника для всей семьи.

На выставке жителей Дона ждет широкий ассортимент товаров для подготовки к празднованию Нового года: от новогодних украшений до одежды и продуктов питания, гирлянд и венков. Будут представлены уникальные изделия ручной работы, книги, игрушки и элементы декора.

Выставка соберет более 155 экспонентов из различных уголков России — от Ростовской области до Камчатки.

«Традиционно в этом году в рамках выставки будет работать благотворительная ярмарка «Символ года». Здесь можно приобрести символ наступающего года — змею ручной работы от талантливых жителей Ростова и области. Все средства от продаж будут направлены в «Русфонд» на лечение больного ребенка», — рассказали организаторы мероприятия.

21 и 22 декабря на площадке ярмарки состоится благотворительный фестиваль «Дай лапу», посвященный бездомным животным. В программе фестиваля — консультации ветеринаров, выступления дрессированных животных, викторины и мастер-классы.

Также гости смогут посетить бесплатную резиденцию Деда Мороза и Снегурочки, сделать яркие фотографии на фотозонах и участвовать в бесплатных мастер-классах по созданию новогодних игрушек. В программе запланированы выступления творческих коллективов и более 20 увлекательных мероприятий.

Адрес выставочного центра: Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30.

Фото «ДонЭкспоцентра»