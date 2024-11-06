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В детском саду Таганрога установили новое игровое оборудование

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Во дворе одного из детских садов Таганрога появилось новое игровое оборудование для малышей, сообщили в городской администрации.

Благоустройство

Новые песочницы, домики, паровозики и другое оборудование установили на игровых площадках в детском садике № 59. Появилось оно благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе».

Напомним, что на днях еще в рамках того же проекта было благоустроено общественное пространство на улице Кленовой, 19. Там была оборудована площадка с зеленым резиновым покрытием площадью 452,5 квадратных метров. А также за средства муниципалитета установлена детская площадка.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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