Во дворе одного из детских садов Таганрога появилось новое игровое оборудование для малышей, сообщили в городской администрации.

Новые песочницы, домики, паровозики и другое оборудование установили на игровых площадках в детском садике № 59. Появилось оно благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе».

Напомним, что на днях еще в рамках того же проекта было благоустроено общественное пространство на улице Кленовой, 19. Там была оборудована площадка с зеленым резиновым покрытием площадью 452,5 квадратных метров. А также за средства муниципалитета установлена детская площадка.

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