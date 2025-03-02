В Детской больнице Таганрога выросло число пациентов с ОРВИ

Вместе с наступлением холодов в Таганроге увеличилось число людей с простудными заболеваниями. Особенно им подвержены дети. Главный врач Детской городской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Тимофеев рассказал нам о работе своего учреждения в эти дни и дал рекомендации о том, как уберечься от коварных инфекций.

По словам главврача, сейчас регистрируется достаточно большое число пациентов с ОРВИ, поэтому отмечается высокая нагрузка на медперсонал инфекционного отделения больницы.

«По сравнению с прошлым годом, снизилось количество пневмоний, но увеличилось число случаев гриппа. С ними мы справляемся, помощь оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению ОРВИ. Следует отметить, что особенно подвержены действию вирусной инфекции дети раннего возраста, а наиболее тяжело грипп протекает у людей, не привитых от него. Советую вакцинироваться в установленный срок — как правило, это осень», — рассказал Сергей Иванович.

Для выработки иммунитета необходимо не менее трех недель. Доктор Тимофеев озвучил простые и общеизвестные истины, однако, соблюдают эти рекомендации далеко не все.

«Для профилактики ОРВИ надо часто проветривать помещения. После возвращения домой из общественных мест не забывайте мыть руки с мылом, умывайте лицо, прочищайте нос. Эти нехитрые процедуры способствуют механическому удалению вирусных частиц с кожи и слизистых, уменьшают вирусную нагрузку на организм. Постарайтесь избегать контакта с пациентами с явно выраженными признаками ОРВИ», — отметил он.

В детской больнице лечатся дети от 1 месяца до 18 лет, тут развернуто 295 коек, из которых 180 круглосуточных и 115 временного пребывания. В настоящее время на лечении находятся около 200 детей, так как плановые оперативные вмешательства и плановое лечение откладываются из-за простудных заболеваний. В связи с тем, что многие болеют ОРВИ, соответственно, переполнено инфекционное отделение. Обычно в марте детки перестают простужаться, число пациентов увеличивается и тогда всё идет по плану.

Рассказал главный врач и о работе Детской городской больницы. По его словам в прошлом году поступило много нового современного оборудования.

«Специалисты у нас грамотные, освоили его быстро. По сравнению с предыдущим годом, в 2024-м учреждение здравоохранения не только выполнило все показатели, но и вышло вперед. Достойно закрыли финансовый год. Уменьшилась летальность. Хочу отметить хорошую работу молодых врачей-педиатров, пришедших в больницу в 2023-2024 годах — Алины Купатадзе и Натальи Левенец. Они недавно закончили ординатуру по педиатрии, но уже самостоятельно дежурят и показывают отличное знание предмета. Справедливо будет отметить слаженную работу приемного отделения во главе с Мариной Селезневой», — отметил Сергей Тимофеев.

И добавил, что недавно компания «Технологии света» подарили больнице 25 уличных светодиодных светильников, именно столько нужно для освещения прилегающей территории. Еще одна важная и приятная новость: разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза для проведения капитального ремонта учреждения.

«Хочется надеяться, что мы попадем в один из национальных проектов, так как необходимость ремонта назрела давно, особенно много нареканий со стороны больных инфекционного отделения. В общем, мы стабильно работающая организация, стоящая на страже здоровья юных таганрожцев, — заключил Сергей Тимофеев. – Тем не менее, хочу обратиться к детям и их родителям: берегите здоровье, закаляйтесь и не болейте!».

Ранее мы рассказали, что донские медики спасли 52-летнюю женщину с гигантской опухолью.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора и ДГБ Таганрога