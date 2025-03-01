Донские медики спасли 52-летнюю женщину с гигантской опухолью

Урологи ГБСМП Ростова-на-Дону провели сложнейшую операцию 52-летней пациентке с опухолью массой около 4 кг.

Женщину с острой болью в животе в больницу привезли родственники. Ростовчанка рассказала медикам, что накануне утром у нее резко повысилось давление, началась тошнота. Затем появились боли в левом подреберье, которые быстро нарастали. Заметила она и увеличение уплотнения. Новообразование женщина нащупывала раньше, но оно было заметно меньше.

Пациентке назначили компьютерную томографию. Исследование выявило новообразование в проекции левой почки размером порядка 30 см и массой около 4 кг. Опухоль занимала практически всю левую часть живота и сдавливала органы и сосуды.

Урологи ГБСМП приступили к сложному хирургическому вмешательству. Опухоль оказалась настолько огромной, что практически ничего не оставила от самой почки.

«Операция прошла успешно и была выполнена настолько малотравматично, что на вторые сутки пациентка смогла ходить», — рассказал в своем Telegram-канале донской Минздрав.

Отмечается, что женщина уже выписана из стационара и проходит послеоперационную реабилитацию у онколога.

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Фото: Минздрав РО