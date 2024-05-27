В детских загородных лагерях Дона началась первая смена

В Ростовской области стартовала оздоровительная кампания.

Донские школьники отправились отдыхать в загородные лагеря региона — началась первая смена. В этом сезоне в летней оздоровительной кампании участвуют 850 организаций отдыха, среди которых 29 загородных и санаторных лагерей, 820 пришкольных и один палаточный, сообщает правительство Ростовской области.

Дети в лагерях будут купаться и загорать у открытых водоемов — на пляжах, оборудованных спасательными лодками и навесами, и в бассейнах. За их безопасность будут отвечать порядка 100 человек — инструкторы по плаванию и спасатели. Всего же в первую смену для работы с детьми лагерями привлечено более 7,6 тысячи человек персонала.

Для детей льготных категорий закуплено более 24,1 тысячи путевок. Особое внимание уделено обеспечению путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей участников специальной военной операции, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Фото: donland.ru