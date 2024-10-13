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В детсаду Таганрога малыши получили оранжевые береты спасателей

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В Таганроге малышам детского сада № 17 вручили удостоверения и оранжевые береты юных спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

#Безопасность

В ответ ребята пообещали быть смелыми, отважными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС приехали к детям на пожарной машине. Поэтому малыши смогли посидеть за рулем автомобиля, увидеть технику и вооружение пожарных. А также примерить боевую одежду огнеборцев.

«Мы регулярно проводим такие мероприятия. Хотим с самого детства воспитать в ребятах чувство ответственности, пусть даже и в игровой форме», — пояснил начальник 21-й пожарно-спасательной части 6 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области Дмитрий Ливенцов.

Во время мероприятия юные помощники спасателей спели песни и прочитали стихи о пожарных.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге спасатели сняли с дерева девушку, распевающую песни

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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