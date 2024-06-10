В среду, 12 июня, отделения Почты России в Таганроге работать не будут.

В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Ранее мы рассказали, что почтовые отделения Таганрога продолжают менять график работы.

Фото «Таганрогской правды»