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В День России почтовые отделения Таганрога изменят график работы

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В среду, 12 июня, отделения Почты России в Таганроге  работать не будут.

Город

В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Ранее мы рассказали, что почтовые отделения Таганрога продолжают менять график работы.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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