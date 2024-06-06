Почтовые отделения Таганрога продолжают менять график работы

В Таганроге еще одно почтовое отделение изменит график работы в середине июня, сообщает официальный портал городской администрации.

С 18 июня отделение почтовой связи 347935, расположенное на улице Чехова, 154 будет работать в следующем режиме: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, без перерывов, воскресенье – выходной.

В остальном обслуживание населения будет вестись с предоставлением всего спектра почтовых и финансовых услуг на одной операционной кассе. Доставка пенсий, пособий и почтовой корреспонденции будет осуществляться почтальонами отделения связи в прежнем режиме.

Ранее мы рассказали, что 1 и 4 июня в Таганроге по той же схеме уже изменился график работы еще трех почтовых отделений.

Фото «Таганрогской правды»