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Почтовые отделения Таганрога продолжают менять график работы

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В Таганроге еще одно почтовое отделение изменит график работы в середине июня, сообщает официальный портал городской администрации.

Город

С 18 июня отделение почтовой связи 347935, расположенное на улице Чехова, 154 будет работать в следующем режиме: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, без перерывов, воскресенье – выходной. 

В остальном обслуживание населения будет вестись с предоставлением всего спектра почтовых и финансовых услуг на одной операционной кассе. Доставка пенсий, пособий и почтовой корреспонденции будет осуществляться почтальонами отделения связи в прежнем режиме.

Ранее мы рассказали, что 1 и 4 июня в Таганроге по той же схеме уже изменился график работы еще трех почтовых отделений.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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