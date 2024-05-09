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В День Победы жители Таганрога возлагают цветы к памятникам и мемориалам

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Таганрог отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители города семьями возлагают цветы к памятникам, мемориалам, воинским захоронениям. На центральных улицах и в парках звучат песни военных лет.

#День Победы

Торжественная церемония возложения цветов прошла и у мемориала «Вечный огонь» в парке культуры и отдыха имени М. Горького. В ней приняли участие глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, популярный российский актер, уроженец нашего города Павел Деревянко, молодежь, школьники.

В День Победы вместе с представителями молодежной организации «Движение Первых» возложили цветы к Вечному огню в городском парке. К этой патриотической акции присоединился и наш земляк, актер Павел Деревянко. Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Вечная память героям! Слава тем, кто ценой жизни защитил и отстоял нашу страну в тяжёлые годы! – написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Напомним, массовые мероприятия на открытых площадках в этом году отменены в целях безопасности. Не будет и традиционного салюта. Но День Победы продолжается, и у вас еще есть возможность стать частью этого светлого праздника.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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9 мая День Победы память парк Горького
Таганрогская правда
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