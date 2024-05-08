В Таганроге отменены массовые мероприятия ко Дню Победы

В этом году в Таганроге, как и в целом по Ростовской области отменены массовые мероприятия на открытых площадках, посвященные Дню Победы. Такое решение принято в целях безопасности.

Тематические мероприятия состоятся завтра, 9 мая, в городских музеях. Таганрогский художественный музей предлагает мастер-класс и семейную встречу. Литературно-музыкальная композиция состоится в Литературном музее А.П. Чехова, музейная патриотическая программа – в музее И.Д. Василенко.

В парке имени 300-летия Таганрога можно познакомиться с уличной выставкой репродукций произведений, посвященных разным периодом Великой Отечественной войны, из фондов Таганрогского художественного музея. А на фасаде Молодежного центра появилась «Говорящая стена» — выставка плакатов.

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» 9 и 10 мая с 11 до 17 часов организуют мастер-классы для детей «Звезда героя» и игротеку «Праздник забытых игр».

Отметим, что все городские парки будут открыты и работают по обычному графику. Аттракционы в парке культуры и отдыха имени М. Горького также доступны для посетителей.

На центральных улицах города продолжится акция «Георгиевская ленточка». А на площадках у Дворца молодежи и ГДК будут проходить радиоконцерты.