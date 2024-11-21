В преддверии Дня матери, отмечаемого в России в последнее воскресенье ноября, в «Центре Здоровья» Таганрога прошел праздник для мам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами мероприятия выступили общественно полезный благотворительный фонд «Здоровое поколение» ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» при поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Здоровое поколение» совместно с Ростовским отделением РРО ВОД «Матери России» и РРБОО «Время Добра».

Сотрудники «Центр Здоровья» организовали прекрасный концерт. А дети, которые проходят здесь курсы реабилитации, подарили своим мама открытки, которые сами изготовили. Они пели для мам песни, читали стихи, играли на музыкальных инструментах и участвовали в увлекательных конкурсах. Настоящим подарком для всей участников праздника стало необыкновенно яркое и завораживающие «Шоу мыльных пузырей» от неотразимой Мэри Поппинс.

Ранее мы рассказали, что в лицее Таганрога школьники со сцены прочли пьесу «Горе от ума».

Ирина МАРТЫНОВА.

Фото предоставлено СП «Центр Здоровья»