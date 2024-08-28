В центре Таганрога водитель «Газели» сбил мотоциклиста

28 августа на центральной улице Таганрога водитель «Газели» врезался в мотоцикл, водитель которого с травмами был доставлен в больницу.

Авария произошла в 10.27 в районе дома № 89 на улице Петровской. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302» выезжая с прилегающей территории врезался в мотоцикл «Honda».

В результате ДТП получил травмы 41-летний мотоциклист, который был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге два велосипедиста спровоцировали аварию на дороге.

Фото Госавтоинспекции РО