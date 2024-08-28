Главная » Новости Таганрога

В центре Таганрога водитель «Газели» сбил мотоциклиста

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

28 августа на центральной улице Таганрога водитель «Газели» врезался в мотоцикл, водитель которого с травмами был доставлен в больницу.

Новости Таганрога

Авария произошла в 10.27 в районе дома № 89 на улице Петровской. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302» выезжая с прилегающей территории врезался в мотоцикл «Honda».

В результате ДТП получил травмы 41-летний мотоциклист, который был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге два велосипедиста спровоцировали аварию на дороге.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru