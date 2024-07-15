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В центре Таганрога ограничено водоснабжение

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15 июля МУП «Управление «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в центре города и в Западном районе.

Город

До 16 часов вода подается пониженным давлением в районе НИИ связи, завода «Красный гидропресс». Утечка устраняется по адресу: ул. Котлостроительная, 9\ул. Дружбы, 6.

Работы ведутся по адресу: ул. Р. Люксембург, 29. Из-за этого до 17 часов ограничено водоснабжение Центрального района Таганрога.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Водоканал водоснабжение нет воды
Таганрогская правда
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