В центре Таганрога ограничено водоснабжение

15 июля МУП «Управление «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в центре города и в Западном районе.
До 16 часов вода подается пониженным давлением в районе НИИ связи, завода «Красный гидропресс». Утечка устраняется по адресу: ул. Котлостроительная, 9\ул. Дружбы, 6.
Работы ведутся по адресу: ул. Р. Люксембург, 29. Из-за этого до 17 часов ограничено водоснабжение Центрального района Таганрога.
Фото из архива «Таганрогской правды»
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