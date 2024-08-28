В центре Таганрога на пешеходных переходах установили дополнительное освещение

Дополнительное уличное освещение появилось на перекрестке улицы Фрунзе и переулка Мечниковского — в районе центрального почтампта.

Также новые уличные светильники установили на пересечении улицы Фрунзе и переулка Гоголевского — напротив музея «Градостроительство и быт Таганрога».

«Такие работы проводятся подрядной организацией для обеспечения безопасности дорожного движения на оживленных перекрестках», — сообщает МКУ «Благоустройство».

Напомним, перед началом нового учебного года в Таганроге восстанавливают пешеходные переходы рядом со школами. Обустройство переходов идет в основном ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

Фото: МКУ «Благоустройство»