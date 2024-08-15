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В центре Таганрога 15 августа столкнулись трамвай и Volkswagen

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Авария произошла 15 августа днем на пересечении улицы Чехова и переулка Смирновского.

Новости Таганрога

Фото с места ДТП очевидцы разместили в социальных сетях. В комментариях отмечается, что легковой автомобиль пытался «проскочить» перед трамваем, но не рассчитал скорость движения.

В результате аварии трамвай и Volkswagen получили механические повреждения, у иномарки серьезно повреждена правая передняя дверь. О пострадавших не сообщается. Из-за аварии на некоторое время было приостановлено движение трамваев в этом районе. Сейчас электротранспорт курсирует в штатном режиме.

Не так давно «Таганрогский трамвай» приводил печальную статистику — с начала нынешнего года в нашем городе  произошло более 30 ДТП с участием трамваев. Причем все они случились по вине водителей личного автотранспорта.

Автолюбителям напомнили правила движения на перекрестках.

«На нерегулируемых равнозначных перекрёстках трамвай всегда имеет преимущество перед другими транспортными средствами. Это позволяет ему придерживаться расписания и маршрута без лишних остановок и задержек.

Если перекрёсток регулируется светофорами, водители автомобилей должны быть бдительными, чтобы не создать помехи для трамваев. Даже если отсутствуют отдельные сигналы для рельсового транспорта, трамвай имеет приоритет, если его движение разрешено основным сигналом светофора. Это особенно важно на сложных перекрёстках с интенсивным движением», — поясняет «Таганрогский трамвай».

Фото: паблик ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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