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Автобус с пассажирами из Ростовской области перевернулся в Краснодарском крае

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Пострадали 15 человек, в том числе четверо детей. Погибших нет.

Новости Ростовской области

ДТП произошло 23 июля в Северском районе Краснодарского края.

«Около 14.30 на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский», около поселка Черноморский, произошло ДТП с пассажирским автобусом, который двигался по маршруту «Ростов-на-Дону — Геленджик», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса «King Long» съехал с проезжей части, из-за чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе находилось 32 пассажира.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии. Проводятся следственные мероприятия.

Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Таганрогская правда
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