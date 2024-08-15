В четырех районах Таганрога ограничено водоснабжение

15 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в четырех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на Мариупольском шоссе,43. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Айвазовского, Чайковского, Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 16 часов.

Примерно до этого же времени ограничено водоснабжение в Западном районе, а также в районах БСМП и НИИ связи из-за ремонтных работ на улице Больничной, 11.

Как мы уже сообщали, из-за работ на улице Петровской водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в Центральном районе города ориентировочно до 24 часов.

Также водоснабжение ограничено до 17 часов в переулке А. Глушко и на улице Александровской из-за работ на повысительно-насосной станции в пер. А. Глушко, 28/1.

Утечку устраняют на улице Заводской, 10/2. Нехватку воды могут ощущать жители улиц Дзержинского, Заводской, Осипенко, переулков Паркового и Артиллерийских. Примерно до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова