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В четырех районах Таганрога ограничено водоснабжение

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15 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в четырех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на Мариупольском шоссе,43. В связи с этим водоснабжение  осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Айвазовского, Чайковского, Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 16 часов.

Примерно до этого же времени ограничено водоснабжение в Западном районе, а также в районах БСМП и НИИ связи из-за ремонтных работ на улице Больничной, 11.

Как мы уже сообщали, из-за работ на улице Петровской водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в Центральном районе города ориентировочно до 24 часов.

Также водоснабжение ограничено до 17 часов в переулке А. Глушко и на улице Александровской из-за работ на повысительно-насосной станции в пер. А. Глушко, 28/1.

Утечку устраняют на улице Заводской, 10/2. Нехватку воды могут ощущать жители улиц Дзержинского, Заводской, Осипенко, переулков Паркового и Артиллерийских. Примерно до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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