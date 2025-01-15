В четырех районах Таганрога ликвидируют утечки на водопроводе

15 января в Таганроге специалисты «Водоканала» устраняют аварии на водопроводных сетях в четырех микрорайонах Таганрога. Ограничена подача воды на многих улицах города.

Ремонтные работы ведутся на улице Б. Хмельницкого, 8. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Б. Хмельницкого, Менделеева, Калинина. Примерно до 17 часов.

Утечку устраняют на улице Дзержинского, 152/3. Вода подается пониженным давлением на улицах Морозова и Дзержинского ориентировочно до 16 часов.

Аварийные работы продолжаются в переулке 17-м Новом, 1. Нехватку воды в кранах могут наблюдать жители домов №№ 1, 3, 5 в переулке 17-м Новом примерно до 15 часов.

На улице Октябрьской, 35 тоже ведется ремонт. До 15 часов ограничена подача воды на улицах Октябрьской, Дзержинского, Фрунзе, Портовой, Горького и в районе Старого вокзала.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге энергетики приступили к замене проводов.

Фото Анатолия Ивашова