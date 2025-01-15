В Таганроге энергетики приступили к замене проводов

В Таганроге с 14 января специалисты филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» приступили к выполнению работ по замене опор и неизолированных проводов на высоковольтных линиях на самонесущие изолированные провода , сообщает портал городской администрации.

В связи с этим с 08.00 до 18.00 будет отключаться электроснабжение у жителей переулка Каркасного, 2/1, улиц Ленина, 226-5, 1-й Котельной, 71-12 и 1-й Котельной 71 В.

Фото rosseti-yug.ru