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В Таганроге энергетики приступили к замене проводов

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В Таганроге с 14 января специалисты филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» приступили к выполнению работ по замене опор и неизолированных проводов на высоковольтных линиях на самонесущие изолированные провода , сообщает портал городской администрации.

#ЖКХ

В связи с этим с 08.00 до 18.00 будет отключаться электроснабжение у жителей переулка Каркасного, 2/1, улиц Ленина, 226-5, 1-й Котельной, 71-12 и 1-й Котельной 71 В.

Фото rosseti-yug.ru

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Таганрогская правда
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