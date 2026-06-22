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В честь праведного Павла Таганрогского, который покровительствовал морякам, состоялась парусная регата

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Она прошла в рамках межрегиональных соревнований «Кубок 5 причала» и была приурочена к 10-летию общецерковного прославления старца Павла.

Новости Таганрога

В рамках проходящих в Таганроге парусных соревнований «Кубок 5 причала» состоялась регата, приуроченная к 10-летию общецерковного прославления праведного Павла Таганрогского.

По окончании гоночного дня участников поздравили с праздником и наградили грамотами и памятными призами. Среди вручавших были председатель комиссии по канонизации святых Донской митрополии, настоятель Никольского храма Таганрога иеромонах Маврикий (Звягинцев), а также председатель комиссии по физической культуре и спорту Ростовской-на-Дону епархии, настоятель храма пророка Илии Таганрога иерей Павел Дудоладов, рассказали в пресс-службе Таганрогского благочиния.

В приветственном слове иеромонах Маврикий поздравил спортсменов, прибывших на соревнования, и рассказал о молитвенном подвиге праведного Павла Таганрогского. Он отметил, что святой часто помогал путешествующим по морю, о чем есть свидетельства как в его житии, так и в чудесах, собранных в ходе подготовки к канонизации.

«И сейчас, те, кто ходит в море, обращаются не только к святителю Николаю Чудотворцу, но и к праведному Павлу Таганрогскому, которого можно считать покровителем для тех, кто покоряет водные стихии нашего края — Азовское и Черное моря, и реку Дон», — подчеркнул священнослужитель.

Фото: сайт Таганрогского благочиния

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Таганрогская правда

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