В Таганроге высадили более 950 деревьев и 1035 кустарников

Сегодня, 13 апреля, в Таганроге прошла ежегодная весенняя акция День древонасаждения. В Чеховском сквере, который стал центральной площадкой мероприятия, было высажено 20 саженцев липы. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Участниками акции стали сотрудники администрации Таганрога, депутаты городской Думы и таганрожцы.

После высадки саженцы не останутся без внимания. Они будут переданы на баланс МКУ «Благоустройство». В дальнейшем сотрудники учреждения будут осуществлять контроль за саженцами и полив молодых деревьев, — подчеркнул Андрей Фатеев.

В рамках Дня древонасаждения молодые деревья и кустарники были высажены еще на 120 территориях города. Участие в акции приняли трудовые коллективы промышленных предприятий, образовательных учреждений и социальной сферы. Они высадили более 950 деревьев и 1035 кустарников.

Фото t.me/Fateev