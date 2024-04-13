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В Таганроге высадили более 950 деревьев и 1035 кустарников

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Сегодня, 13 апреля, в Таганроге прошла ежегодная весенняя акция День древонасаждения. В Чеховском сквере, который стал центральной площадкой мероприятия, было высажено 20 саженцев липы. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#Экология

Участниками акции стали сотрудники администрации Таганрога, депутаты  городской Думы и таганрожцы.

После высадки саженцы не останутся без внимания. Они будут переданы на баланс МКУ «Благоустройство». В дальнейшем сотрудники учреждения будут осуществлять контроль за саженцами и полив молодых деревьев, — подчеркнул Андрей Фатеев.

В рамках Дня древонасаждения молодые деревья и кустарники были высажены еще на 120 территориях города. Участие в акции приняли трудовые коллективы промышленных предприятий, образовательных учреждений и социальной сферы. Они высадили более 950 деревьев и 1035 кустарников.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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