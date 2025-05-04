В Чеховском сквере Таганрога поливали и удобряли деревья

В Таганроге прошли работы по уходу за деревьями, высаженными в рамках акции «Дня древонасаждения» в октябре минувшего года на территории сквера им. А.П. Чехова.

Как сообщили в городской администрации, в мероприятии приняли участие специалисты МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», отдела по охране окружающей среды и сотрудники ООО «Иностудио Солюшинс».

Прижившиеся саженцы не только полили, но и удобрили. В дальнейшем маленькие деревца не оставят без внимания и уходные работы за ними будут продолжены. Надеемся, что со временем они вырастут и станут украшением Чеховского сквера.

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Фото tagancity.ru