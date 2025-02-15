14 февраля в Таганроге Чеховская библиотека присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», цель которой – показать, что бумажная книга остается идеальным подарком и до сих пор не потеряла своей ценности.

За годы проведения Дня книгодарения таганрогские библиотеки получили в подарок более 10 тысяч изданий. Как напомнила директор МБУК УБС, депутат ЗСРО Татьяна Михеева, традиция дарить книги библиотекам в Таганроге насчитывает уже почти 150 лет. Начиная с 1876 года, когда в только что созданную библиотеку были переданы книги коммерческого и общественного собраний, а также из частных коллекций. Наш земляк Антон Павлович Чехов всю жизнь заботился о городской библиотеке, присылая в нее книги. И две тысячи изданий из своей Мелиховской библиотеки он завещал Таганрогу. С тех пор в роли дарителей выступали многочисленные читатели и авторы.

В день проведения акции в Чеховской библиотеке была развернута выставка изданий от дарителей, которая пополнилась новыми экземплярами. Глава города Таганрога Светлана Камбулова преподнесла в дар центральной городской библиотеке два издания: «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «Блокадную книгу», написанную Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем.

«Благодаря таким книгам, прежде всего, молодое поколение может лучше понять, каким был путь к Победе, и осознать, насколько важно хранить мир и беречь те ценности, за которые боролись наши предки, — подчеркнула Светлана Камбулова.

В акции также приняли жители города Таганрога, руководители вузов, учреждений образования и культуры.

Ранее мы рассказали, что в 2025 году в Таганроге откроется третья модельная библиотека.

Фото tagancity.ru