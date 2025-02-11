В 2025 году в Таганроге откроется третья модельная библиотека

Библиотека для семейного чтения появится на ул. Театральной на базе филиала № 10 Централизованной библиотечной системы Таганрога.

«В этом году в Таганроге благодаря реализации нацпроекта «Семья» появится ещё одна модельная библиотека. За последние несколько лет в городе уже открыты две таких библиотеки: на ул. Щаденко — на базе детского библиотечно-информационного центра имени Н. Островского и на ул. Свободы — на базе юношеского библиотечно-информационного центра — филиала № 9», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Новая модельная библиотека откроется на ул. Театральной, на базе филиала № 10. Жители получат комфортную библиотеку с продуманным интерьером и функциональной мебелью, оснащённую современной техникой, интерактивным оборудованием и богатым книжным фондом.

«Уверена, что библиотека станет для детей и их родителей не только культурно-просветительским центром, но и комфортным местом для проведения совместного досуга», — отметила Светлана Камбулова.

Фото Сергея Плишенко (из архива)