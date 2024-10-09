Концертно-выставочный зал Чеховской библиотеки Таганрога наполнился множеством прекрасных цветов. Это 48-я по счету персональная выставка ростовской художницы Елены Лезиной, приуроченная сразу к двум её личным юбилеям – к 65-летию со дня рождения и к 30-летию выставочной деятельности.

Елена Борисовна – наша землячка. Она родилась и выросла в Таганроге, окончила архитектурный факультет РИСИ (Ростовского инженерно-строительного института), вышла замуж за коллегу-архитектора Анатолия Андреевича Жмакина. Муж становился поочередно главным архитектором Волгодонска, Таганрога. Жена переезжала с ним из города в город, но сама она стала художником и педагогом.

В 1994 году в выставочном зале Волгодонской художественной школы состоялась первая персональная выставка преподавателя этой школы Елены Борисовны Лезиной, которой тогда было 35 лет. На той выставке было представлено 35 работ художника-педагога – масло, акварель, гуашь, рисунки, выполненные рапидографом.

За минувших 30 лет у неё состоялось без малого полсотни персональных выставок – в Таганроге, в Ростове и области, в Москве и Подмосковье. Любимым выставочным залом стал концертно-выставочный зал Чеховской библиотеки: здесь её нынешняя выставка – уже 12-ая по счету. Работает она уже давно исключительно с акварелью, а на её работах, на больших листах специальной акварельной бумаги, – только натюрморты, причем, в основном, букеты цветов. При этом всякая её выставка – это удивительное, сказочное разнообразие красоты.

На вернисаже в исполнении различных артистов звучали стихи поэтов Серебряного века, в том числе положенные на музыку. И это было не случайно.

Подлинного расцвета «цветочная акварель» достигла на рубеже XIX—XX веков. Серебряный век — тогда почти все искусство – музыка, поэзия, живопись, декоративно-прикладное искусство — говорило о природе и её неповторимо-ранимой красоте. В наше время именно акварель, как живописный материал, такой пластичный и сложно-многогранный, вновь переживает свой расцвет. Техника акварели сама по себе очень капризна, она практически не терпит исправлений. Поэтому от акварелиста требуется великолепное ею владение, утонченная проработанность деталей.

Представленные на выставке работы выполнены в очень сложной технике многослойной акварели, которая требует от художника не только скрупулезного труда, но и огромного терпения. Кажущаяся легкость, прозрачность картин – это подтверждение высокого мастерства автора, его чувства цвета, тона и досконального изученных особенностей бумаги. Яркие и очень реалистичные акварели – результат сочетания таланта, нескончаемого трудолюбия, постоянных поисков, самосовершенствования.

В чем секрет успеха художницы? Откуда силы и вдохновение? Ответ во все времена, во все эпохи один – в любви. Только она делает мир незабываемо прекрасным и дает возможность видеть красоту природы в малейших деталях. Елена дарит любовь через живопись, а ей вдохновение и любовь дарит её супруг Анатолий Андреевич: он – это поддержка, надежда, защита, уверенность. Выставка «Притяжение красоты» состоялась и с его участием.

Безусловно, кроме таланта, мастерства и трудолюбия художницы, большую роль играет и то, что она – счастливая не только жена, но и мама, и бабушка: у неё – три сына, восемь внуков, точнее – четыре внука и четыре внучки. Родные люди её не только вдохновляют, но и помогают, прежде всего – в создании выставок: ведь каждый лист нужно положить под стекло, заключить в сделанную из багета раму. Каждую картину надо привезти, повесить…

Сейчас у Елены Лезиной зреет желание начать писать пейзажи. Её восхищает обычный дикий виноград, листья которого по осени окрашиваются в багрянец. Будем надеяться, юбилейная 50-я персональная выставка Елены Борисовны порадует нас и натюрмортами, и пейзажами.

Что же касается «Притяжения красоты», — эта выставка продолжит работу до 20 октября.

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Валерия МАРТИНЕС, Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Владимира Прозоровского