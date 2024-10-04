Таганрогский камерный театр стал лауреатом международного театрального фестиваля

Коллектив показал свою постановку «Серебряные дети» по рассказам Аркадия Аверченко.

На проходившем с 20 по 29 сентября в Новороссийске VI Международном фестивале «Театральная гавань» таганрогский камерный театр был удостоен диплома лауреата «За выдающиеся достижения в области театрального искусства, высокое мастерство исполнения и значительный вклад в обогащение культурной жизни Юга России», сообщает министерство культуры региона. Таганрогская труппа представила на суд зрителей спектакль «Серебряные дети» по рассказам Аркадия Аверченко.

Свое творчество на фестивале продемонстрировали 16 известных театральных коллективов из 11 российских регионов — от Севастополя до Камчатки, а международный блок был представлен Норвегией и Азербайджаном.

Фото: министерство культуры РО