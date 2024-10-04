Главная » Культура

Таганрогский камерный театр стал лауреатом международного театрального фестиваля

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Коллектив показал свою постановку «Серебряные дети» по рассказам Аркадия Аверченко.

Культура

На проходившем с 20 по 29 сентября в Новороссийске VI Международном фестивале «Театральная гавань» таганрогский камерный театр был удостоен диплома лауреата «За выдающиеся достижения в области театрального искусства, высокое мастерство исполнения и значительный вклад в обогащение культурной жизни Юга России», сообщает министерство культуры региона. Таганрогская труппа представила на суд зрителей спектакль «Серебряные дети» по рассказам Аркадия Аверченко.

Свое творчество на фестивале продемонстрировали 16 известных театральных коллективов из 11 российских регионов — от Севастополя до Камчатки, а международный блок был представлен Норвегией и Азербайджаном.

Фото: министерство культуры РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог театр
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru