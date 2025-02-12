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В Чеховской библиотеке Таганрога прошли «Пушкинские чтения»

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11 февраля в читальном зале библиотеки имени А.П. Чехова прошла акция «Читаем А.С. Пушкина», приуроченная ко Дню памяти поэта.

Культура

Как отметила участвующая в мероприятии заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева, «Пушкинские чтения» в Таганроге стали традицией, а на этот раз, в Год защитника Отечества, данная акция была посвящена прославлению героев Отечественной войны 1812 года и в целом пушкинской патриотической лирике.

Другая участница акции, начальник городского управления культуры Елена Шелухина напомнила, что Александр Пушкин был истинным патриотом и государственником. Данный тезис был подтвержден отрывками из поэтических и прозаических пушкинских произведений, которые читали: представители «Движения первых», «Юнармии», фонда «Защитники Отечества», общеобразовательной школы № 6, Администрации города, а также театра имени А.П. Чехова.

Заведующая отделом «Центр универсального обслуживания» Чеховской библиотеки Ирина Калапац и её коллеги не только предоставили помещение для проведения акции, но и подготовили для её участников и для своих читателей посвященную Александру Сергеевичу Пушкину и его творчеству книжную выставку. А также подробную карту-схему «Родословное древо А.С. Пушкина», отразившую кровные родственные связи «Солнца русской литературы» с множеством других выдающихся личностей, вошедших в историю нашего Отечества.

Ранее мы рассказали, что в 2025 году в Таганроге откроется третья модельная библиотека.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора

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Таганрогская правда
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