В Чеховской библиотеке Таганрога прошел музыкальный концерт

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога прошел концерт «Юные странички вечного искусства». Его участниками стали учащиеся Таганрогской детской школы искусств, о которых написано на страницах «Энциклопедии детских достижений Ростовской области», выпущенной издательской группой «Плеяда».

Открыла концерт Александрия Кружилина – пианистка (ученица Ольги Леонидовны Клушиной), которая к тому же успешно занимается в театре эстрадного шоу «Золотая звезда» и в клубе спортивно-бального танца «Аэлита». Александрия исполнила фортепианную пьесу Мераба Мерабишвили «Балерина».

Другая воспитанница класса Ольги Леонидовны Клушиной, Полина Абрамова, не только исполнила пьесу Сергея Прокофьева «Утро», но и прочитала свой рассказ, написанный по мотивам этого музыкального произведения. Эта девочка — пианистка с театральным взглядом на мир. Полина может создать театр «под ключ»: она пишет стихи и прозу, занимается в студии авторской куклы «Я – кукольник» и любит сочинять музыку. Также Полина Абрамова учится в Школе юного журналиста при редакции газеты «Таганрогская правда», но мечтает писать не газетные материалы, а сказки для детей и взрослых.

Среди участников концерта был и аккордеонист Давид Мелконян (класс Ольги Александровны Харченко), который представлял Ростовскую область в шествии баянистов и аккордеонистов, исполнивших гимн России наибольшим числом. Об участии в рекорде ему вручен именной сертификат. Так что Давид вписан не только в «Энциклопедию детских достижений Ростовской области», но и в «Книгу рекордов России».

В концерте также приняли участие выпускница фортепианного отделения школы, студентка театрального отделения Ростовского колледжа культуры Ева Заверняева, лауреат всероссийских конкурсов ученица отделения академического пения Яна Тарарина, которая к тому же успешно занимается спортом — стрельбой из лука. Также выступили перед зрителями пианист и художник Максим Кулаков, гитаристка Ева Фирсова, владеющая также игрой на фортепиано, электрогитаре и домре, пианистка Елена Шульга, которая также занимается в Молодежном центре в студии вокала «Сопрано», художница, певица и пианистка Кристина Савченко, пианистка и певица Василина Кашевская. А еще музыканты оркестра русских народных инструментов «Юность» школы искусств, имеющего долгую и интересную историю, которая позволила и ему войти в «Энциклопедию».

Ранее мы рассказали, что Таганрогский камерный театр представил зрителю спектакль по Чехову в стенах старинной гимназии.

Анна СЕМЁНОВА, Антон СЛОВАКОВ.

Фото предоставлено ТДШИ