Таганрогский камерный театр представил зрителю спектакль по Чехову в стенах старинной гимназии

Наши чувства, выхолощенные мыльными операми и несложными сюжетами развлекательных фильмов, можно включить снова. Яркая премьера иммерсивного спектакля по пьесе А.П. Чехова «Уроки дяди Вани» Таганрогского камерного театра с успехом состоялась в историческом здании мужской гимназии, где когда-то учился юный Антон. Сегодня это Литературный музей А.П. Чехова.

«Пойдемте, господа»

Не секрет, что классика современному человеку кажется чем-то далеким из школьной программы. Согласитесь, зачастую на уроках литературы мы писали сочинения по прочитанному материалу, толком не вникая в тему. Просто не созрели тогда еще для восприятия произведений, тех самых, что всколыхнули чувства людей во всём мире. В нашем умении выражать мысли всё-таки остались следы обучения. Но, может стоит попробовать попасть на «урок», и по новой познакомиться с классикой, опираясь на взрослый чувственный опыт?

«Уроки дяди Вани» поставила главный режиссёр театр Нонна Малыгина. Огромная заслуга в том, что проект состоялся, у министерства культуры Ростовской области (ТаКТ получил региональный грант для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства) и у Таганрогского музея-заповедника, который дал возможность соединить разные времена в исторических стенах мужской гимназии Антона Чехова.

Гулко звучат голоса в высоких стенах старинной гимназии. Зрители неспешно поднимаются по ступенькам и оказываются «внутри» чеховской пьесы. Эти «сцены из деревенской жизни в четырёх действиях» (подзаголовок пьесы, примечание автора) написаны классиком в 1896 году.

«Пойдемте, господа, пойдемте», — зовет зрителей пожилая нянюшка Марина.

И тут же, на широкой лестнице с ковровой дорожкой, она запросто присаживается пообщаться с уставшим, разочарованным собой доктором Астровым, сочувствуя и поддерживая, оперируя простой житейской философией…

Спектакль родился!

Действие проникает в зрителя, который совсем рядом с героями, действие волнует, заставляет сопереживать. Неразрешимые сложности отношений, «электричество» между персонажами: диалоги искренни, полны страсти. Идеалы у героев недостижимые, потому что высокие. Они верны обязательствам, и каждый остается, что важно, верным самому себе.

Зрители не просто поверили, они вышли после «Уроков» с желанием додумать историю, «положить всё на полочки». И не так-то это просто — уж больно живые, яркие и настоящие, совсем не книжные — юная порывистая Соня, честная нянечка, совестливый доктор, дядя Ваня, сожалеющий о потерянных годах, профессор, жалующийся на хвори и старость и не желающий казаться жалким, и Елена Андреевна, которая пытается избежать дрязг, но отчасти становится невольной их причиной…

Всего два месяца репетиций, и история дяди Вани, такая реалистичная, звучит в классе, где у доски отвечал на уроке юный Антон. Круг замкнулся.

Нестареющая, точным словом выписанная история, рассказанная режиссёром Нонной Малыгиной и театром ТаКТ.

«Родился новый, очень тонкий, глубокий по содержанию и своей задумке, конечно же, по актёрскому воплощению спектакль, — поделилась впечатлением заместитель министра культуры Ростовской области Полина Конышева. — Важно, что это происходит в месте, которое неразрывно связано с именем выдающегося драматурга. Впечатления очень яркие! Спектакль оставляет хорошее «послевкусие», после которого нужно ещё подумать, вернуться не раз к тому, что хотела сказать замечательная Нонна Малыгина вместе с артистами театра. В такой непосредственной близости к зрителям очень тонкая и филигранная игра создаёт удивительную атмосферу, где все переживания — на расстоянии вытянутой руки. Это очень выглядит очень убедительно».

Нонна Малыгина добавила: в этом театре все влюблены в своё дело, о чем говорит его признание на фестивалях разного уровня, и то, что театр непрестанно развивается. Но самое важное приобретение ТаКТ — любовь зрителей.

Грань эксперимента

«Спасибо Виктории Викторовне (руководитель Литературного музея А.П. Чехова Виктория Кондратьева, примечание автора). Именно она обратилась к нам с предложением поставить спектакль в стенах старинной гимназии. Это случилось достаточно давно, и мы стали обдумывать постановку. Очень интересно оказалось совместить исторические помещения, пьесу Чехова, зрителей, актёров и в то же время не превратиться, скажем, в «аниматоров»… Творчество Чехова популяризируют, на мой взгляд, не всегда достойными средствами, — отметила Нонна Малыгина. — Мы постарались сохранить повествование в той форме, в которой он писал эту пьесу, и сделать спектакль, каким он должен быть по духу и по сути, но «вписать» его в коридоры и класс гимназии».

Режиссер пояснила, что в названии постановки под «уроками» подразумевается понимание темы, идеи, смысла пьесы, которая аккумулируется в исторических стенах.

«Имея в виду, что здесь когда-то «обитал» юный Антон Павлович, мы можем думать, что дух его до сих пор за нами тихонечко так приглядывает… Мы, кстати, сегодня идём к памятнику Чехова: благодарить, благодарить, благодарить!» — поделилась Нонна Антоновна.

И рассказала: идея постановки сформировалась не сразу, требовалось соблюсти очень тонкую грань. Быть ненавязчивыми, корректными, деликатными по отношению и к материалу Чехова, и к нашим дорогим гостям! И в то же время — чтобы это не было занудно и скучно.

Нонна Малыгина назвала игру ТаКТа в «Уроках дяди Вани» гениальной, отметив, что работа шла тяжелая, хотя бы учитывая то, что пьеса представлялась «очень рядом» со зрителем.

«Мы вечно рискуем! Вечно заступаем за грань, за которой начинается эксперимент. То у нас кукольный театр, то у нас фестиваль «Улица Чехова», а вот теперь постановка в музее, и не просто «развлекалочка», серьёзный спектакль!» – с гордостью заметила Нонна Малыгина.

Зритель, как соучастник

Людмила Илюхина, руководитель проекта и художественный руководитель театра, которая представляла Елену Андреевну, также поделилась своими впечатлениями.

«Впервые мы ставим драматический спектакль по пьесе Антона Павловича, до этого — только по его рассказам. Какое-то время назад я играла княжну Марусю в «Цветах запоздалых», и снова мы прикоснулись к Чехову. Абсолютно уникальный материал, потрясающий. Не знаю, столько пластов там заложено: такие глубинные темы! Нонна Антоновна в процессе репетиций говорила о том, что все персонажи, по сути — благородные люди. Это благородство, отношение человека к человеку, их стремление к правильности поступков наполняет роль новыми ощущениями, — поделилась актриса.

Людмила Илюхина заметила — образ Елены Андреевны трактуют по-разному.

«Я хотела сыграть, что она на самом деле не пытается никого соблазнить, не кокетка. Она искренне стремится помочь окружающим, и на самом деле несёт свой крест – в данном случае по отношению к мужу, чтит семейные ценности. Елена не поддаётся чувству, которое вспыхнуло так неожиданно, не позволяет себе измены. А поцелуй, который происходит случайно – скорее вопреки ее воле, пониманию, о том, как надо жить, и эту тему задаёт сам классик. И сколько вариантов постановки я не смотрела у разных театров, ни разу не видела решения, подобного нашему. Это очень тронуло: спасибо Нонне Антоновне за эту роль», — поблагодарила Людмила Илюхина.

Она рассказала о своих ощущениях, когда играет вплотную со зрителями. Отметила, что это очень интересно — идти через препятствия, помехи.

«Мы же — камерный театр. И особенность нашего театра в том, что зритель находится фактически «внутри» спектакля. Он не просто смотрит из зала, а вместе с героями проживает «здесь и сейчас» эту историю: все происходит буквально в метре от него. И зрители физически ощущают и чувствуют это. Мне, например, очень нравится. Я умею играть на сцене, но здесь прикасаюсь к чему-то новому, зрители вместе со мной, рядом, они — мои соавторы, мои соучастники.

Марина Даренская, фото автора