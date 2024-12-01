В БСМП Таганрога ввели в эксплуатацию уникальный хирургический кардиокомплекс

Хирургический комплекс для лечения окклюзий (закупорки) коронарных артерий ROTAPRO 2, введенный в эксплуатацию в БСМП Таганрога, стал первым в ЮФО.

Медоборудование экспертного класса произведено компанией Boston Scientific, USA.

Уникальность хирургического комплекса заключается в возможности восстановления кровообращения сердца в случаях, ранее считавшихся бесперспективными.

«Речь идет о случаях, когда холестериновые бляшки в просвете сосудов кальцифицируются, то есть, по сути, превращаются в камень», — пояснили в медучреждении.

Пятерым пациентам уже успешно провели лечение с помощью ROTAPRO 2. Операции проходили под контролем приехавшего в БСМП Таганрога проктора — главного внештатного рентгенэндоваскулярного хирурга Ростовской области, кандидата медицинских Михаила Малеванного и группы специалистов — сотрудников фирмы производителя.

Ранее мы рассказывали, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на модернизацию БСМП Таганрога.

Фото БСМП Таганрога