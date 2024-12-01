Главная » Город

В БСМП Таганрога ввели в эксплуатацию уникальный хирургический кардиокомплекс

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Хирургический комплекс для лечения окклюзий (закупорки) коронарных артерий ROTAPRO 2, введенный в эксплуатацию в БСМП Таганрога, стал первым в ЮФО.

Город

Медоборудование экспертного класса произведено компанией Boston Scientific, USA.

Уникальность хирургического комплекса заключается в возможности восстановления кровообращения сердца в случаях, ранее считавшихся бесперспективными.

«Речь идет о случаях, когда холестериновые бляшки в просвете сосудов кальцифицируются, то есть, по сути, превращаются в камень», — пояснили в медучреждении.

Пятерым пациентам уже успешно провели лечение с помощью ROTAPRO 2. Операции проходили под контролем приехавшего в БСМП Таганрога проктора — главного внештатного рентгенэндоваскулярного хирурга Ростовской области, кандидата медицинских Михаила Малеванного и группы специалистов — сотрудников фирмы производителя.

Ранее мы рассказывали, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на модернизацию БСМП Таганрога.

Фото БСМП Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БСМП здоровье медики медицина операции на сердце
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru