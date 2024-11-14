Главная » Город

В федеральном бюджете предусмотрены средства на модернизацию БСМП Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Об этом 14 ноября сообщили вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин, курирующий Таганрог, и заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Город

«Сегодня в Государственной Думе во втором чтении принят федеральный бюджет 2025-2027 годов. В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, рабочая группа по комплексному развитию Таганрога неоднократно поднимала вопрос софинасирования строительства городской больницы скорой медицинской помощи. Это решение реализовано в бюджете на ближайшие три года. Ростовской области будет выделен соответствующий финансовый ресурс», — сообщил Андрей Яцкин.

Виктория Абрамченко уточнила суммы, которые предусмотрены в федеральном бюджете на комплексное обновление главной больницы Таганрога. Так, на эти цели на 2025 год запланировано 1,6 млрд рублей, на 2026 год — 1 млрд рублей, на 2027 год — 1 млрд рублей. 

Отмечается, что будет построен новый лечебный корпус на 500 мест и реанимация на 24 койки. Существующее здание не соответствует современным стандартам, поэтому его капитальный ремонт нецелесообразен.

«Таганрогская БСМП находится на пересечении гуманитарных коридоров от Ростова до Мариуполя и круглосуточно оказывает помощь, в том числе жителям Донбасса. Это наша самая боевая больница», — добавила Виктория Абрамченко.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БСМП здравоохранение медицина
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru