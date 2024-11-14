В федеральном бюджете предусмотрены средства на модернизацию БСМП Таганрога

Об этом 14 ноября сообщили вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин, курирующий Таганрог, и заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

«Сегодня в Государственной Думе во втором чтении принят федеральный бюджет 2025-2027 годов. В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, рабочая группа по комплексному развитию Таганрога неоднократно поднимала вопрос софинасирования строительства городской больницы скорой медицинской помощи. Это решение реализовано в бюджете на ближайшие три года. Ростовской области будет выделен соответствующий финансовый ресурс», — сообщил Андрей Яцкин.

Виктория Абрамченко уточнила суммы, которые предусмотрены в федеральном бюджете на комплексное обновление главной больницы Таганрога. Так, на эти цели на 2025 год запланировано 1,6 млрд рублей, на 2026 год — 1 млрд рублей, на 2027 год — 1 млрд рублей.

Отмечается, что будет построен новый лечебный корпус на 500 мест и реанимация на 24 койки. Существующее здание не соответствует современным стандартам, поэтому его капитальный ремонт нецелесообразен.

«Таганрогская БСМП находится на пересечении гуманитарных коридоров от Ростова до Мариуполя и круглосуточно оказывает помощь, в том числе жителям Донбасса. Это наша самая боевая больница», — добавила Виктория Абрамченко.

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